شعيب: استقبلنا 149 طائرة شارتر بمطاري العلمين ومرسى مطروح منذ بدء الموسم السياحي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا.

وأوضح أنه تم استقبال 149 طائرة شارتر حتى الآن منها 115 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي وعدد 34 رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى: عدد 75 رحلة قادمة من دولة إيطاليا وعدد 16 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 17 رحلة من دولة التشيك وعدد 7 رحلات من دولة صربيا بمطار مرسى مطروح وعدد 12 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و22 رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي.

وأشار إلى أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء عدد 8 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة ايطاليا وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة و الترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.

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