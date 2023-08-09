الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شعيب: استقبلنا 149 طائرة شارتر بمطاري العلمين ومرسى مطروح منذ بدء الموسم السياحي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطاري مرسى مطروح والعلمين، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا.

وأوضح أنه تم استقبال 149 طائرة شارتر حتى الآن منها 115 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي وعدد 34 رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى: عدد 75 رحلة  قادمة من دولة إيطاليا وعدد 16 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 17 رحلة من دولة التشيك وعدد 7 رحلات من دولة صربيا بمطار مرسى مطروح وعدد 12 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و22 رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين  وذلك منذ بداية  موسم رحلات الشارتر 2023 في مايو الماضي. 

وأشار إلى أن مطار مرسى مطروح الدولي استقبل أمس الثلاثاء عدد 8 رحلات  طيران شارتر قادمة من دولة ايطاليا  وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية  الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة  و الترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.  

IMG-20230809-WA0053
IMG-20230809-WA0053
IMG-20230809-WA0052
IMG-20230809-WA0052
IMG-20230809-WA0050
IMG-20230809-WA0050
IMG-20230809-WA0051
IMG-20230809-WA0051
التدفق السياحي الدول الأوروبية السياحة الخارجية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رحلات طيران شارتر

الأكثر قراءة

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية ونظام الدفع غير النقدى بـ3 أماكن سياحية

"الدواء" تحذر من وجود عبوات مقلدة فى السوق لمستحضر "Ciprobay tablet"

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومصروفات الكليات

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟