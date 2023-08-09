بالأرقام.. قائمة إيرادات أفلام السينما تشعل الموسم

حققت أفلام السينما لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 7 أسابيع تخللها عرض أفلام جديدة ضمن منافسات موسم الصيف.

ويتنافس كبار النجوم على إيرادات شباك التذاكر بأفلامهم المتنوعة، ومنها "بيت الروبي"، و"تاج"، و"مستر إكس"، و"البعبع"، و"مطرح مطروح" و“مرعي البريمو” و“ع الزيرو”.

وخلال هذا التقرير، سنرصد تفاصيل إيرادات أفلام دور السينما.

مرعي البريمو

حقق فيلم “مرعي البريمو” للفنان محمد هنيدي، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر الأسبوع الماضي.

وجمع الفيلم إيرادات أمس الثلاثاء، بلغت 801.297 الف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 8 ملايين و125 ألف جنيه، ليقترب من تحقيق المليون التاسع في أسبوع عرض فقط.

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

ع الزيرو

فيما حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 654 ألفًا و518 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 5 ملايين و867 ألف جنيه خلال أسبوع فقط من طرحه بدور العرض السينمائية.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

بيت الروبي

وحقق فيلم "بيت الروبي" نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه في دور السينما، وتصدر النجم كريم عبد العزيز إيرادات شباك التذاكر.

وجمع الفيلم أمس إيرادات بلغت 414 ألف جنيه لتصبح إجمالي إيراداته 119 مليون و418 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف 9، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

تاج

وجمع فيلم "تاج" للنجم تامر حسني إيرادات أمس بلغت 102.503 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته منذ عرضه بدور السينما 44 مليون و 702 الف جنيه

"تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وهالة فاخر، ومحمد أبوداود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري، وأحمد علي، وسمر متولي، وإحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

البعبع

بينما حقق فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة إيراد أمس وصل إلى 180 ألف جنيه لتبلغ اجمالي إيراداته 41 مليونا و953 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

مستر اكس

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيرادًا أمس وصل إلى 207.496 ألف جنيه ليجمع الفيلم 28 مليونا و780 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين. العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

مطرح مطروح

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيرادات أمس وصلت إلى 23.471 جنيه ليصبح اجمالي إيراداته 2 مليون و602 ألف جنيه.

فيلم “مطرح مطروح” من بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.