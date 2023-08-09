الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو الآتي: الدكتور إيهاب عبدالعزيز عبدالباقى الببلاوى نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام صلاح أحمد مراد عميدًا لكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور تيسير حسن عبدالحميد سليمان عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط، والدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم عميدًا لكلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت فريد نخلة عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور مجدى السيد محفوظ بدران عميدًا لكلية العلوم جامعة كفرالشيخ، والدكتورة ناهد محمد محمود غنيم عميدًا لكلية التربية جامعة المنوفية، والدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف إبراهيم عبدالباقي محمد حسانين عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بورسعيد، والدكتور إلهامى على عبدالعزيز ترابي عميدًا لكلية العلوم جامعة دمنهور.

وزير التعليم العالي تعيين قيادات جامعية أيمن عاشور جامعة القاهرة جامعة كفر الشيخ

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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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