الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل انطلاق مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح "أوبرا دمنهور"

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

ينطلق بعد غد الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح أوبرا دمنهور وتقام  فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة،

وينطلق المهرجان ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في محافظات مصر المختلفة ويبدأ من 11 أغسطس وتستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور.

ويشهد حفل  افتتاح المهرجان، مشاركة فريق مر الأجيال الذي تم تأسيسه عام 2015، والذي يتميز بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة.


ويحيي الليلة الثانية من فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي فريق كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية خمس سنوات متتالية في مسابقات عديدة.  

كما يحيي الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وتشهد فعاليات ختام المهرجان، حفلا غنائيا للمنشد أحمد العمري الحاصل على المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بجامع الأزهر الشريف.

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة أمام الجماهير حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ يأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور كل الحفلات الفنية.

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