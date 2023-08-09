الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحذر من تداعيات التدخل العسكري في النيجر

النيجر
النيجر

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إن التدخل العسكري من قبل منظمة إيكواس في النيجر لن يسهم في استقرار الأوضاع هناك.

جاء هذا وفقا لتصريحات نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسيي زايتسوف.

وقال زايتسوف إنه من غير المرجح أن يسهم التدخل العسكري من قبل إيكواس باستقرار الوضع في النيجر.

وأعرب زايتسوف عن تأييد بلاده لجهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الأفريقية لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة الحالية.

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وتابع المسؤول الروسي: "في الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في شؤون دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل".

وقال زايتسوف: “نعول على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس بشأن النيجر”.

يجدر الإشارة إلي أن الإيكواس أعلن نهاية الشهر الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.

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روسيا تعلن دعمها لجهود الوساطة الأفريقية لحل الأزمة في النيجر

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