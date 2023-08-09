الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد صدور قرار جمهوري بتعينه.. من هو الدكتور حسام صلاح العميد الجديد لطب قصر العيني؟

عميد كلية طب القصر
عميد كلية طب القصر العينى الجديد

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

فى هذا السياق ترصد الدستور كافة المعلومات عن الدكتور حسام صلاح المدير الجديد لكلية طب القصر العينى

حاصل  دكتوراه الأمراض العصبية من جامعة القاهرة عام 2009
وحاصل على ماجستير الأمراض العصبية من جامعة القاهرة عام 200 و بكالوريس الطب والجراحة من مستشفى قصر العينى 2000 وقائد مجموعة ومشارك فى التطوير الطبي المستمر التابع للجمعية الأمريكية للأعضاء من عام 2005 وحتى 2008 .

تقلد العديد من المناصب وهى كالتالى 
- أستاذ الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2019 وحتى الآن.
- أستاذ مساعد الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2014 حتى عام 2019.
- مدرس الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2009 وحتى 2014 .
- مدرس مساعد الأمراض العصبية بقصر العينى بتاريخ 26 يناير 2006 وحتى عام 2009. 
- طبيب مقيم الأمراض العصبية بقصر العينى من عام 2002 وحتى عام 2005.
- متدرب فى قسم الحالات الحرجة بقصر العينى لمدة 3 شهور عام 2003.
- متدرب فى قسم الحالات الحرجة بقصر العينى وحدة الدكتور شريف مختار لمدة شهر.
- طبيب امتياز بقصر العيني من عام 2001 وحتى عام 2002.
وتضمنت السيرة الذاتية للدكتور حسام صلاح فيما يخص التدريس والنشاطات داخل القسم.
- تنسيق تدريب المتدربين من الاتحاد العالمي للأمراض العصبية والمشاركة فى تدريبهم منذ 2017.
- المنسق الإقليمى لـ SITS فى القاهرة الكبرى منذ عام 2017.
- المشاركة فى تنسيق ورش عمل السكتة الدماغية وتقديمها فى المؤتمر السنوي للقسم
- المشاركة فى التعليم فى المرحلة الجامعية والدراسات العليا منذ عام 2005.
- المنسق المحلى لـ SITS منذ 2005.
- بناء أول برنامج تدريبى للمقيمين فى مجال علم الأعصاب للفترة 2010-2011.
الأنشطة التنظيمية والمؤسسية شغل الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي الجديد لمستشفيات جامعة القاهرة:- 
- منسق برنامج السكتة الدماغية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
- سكرتير شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية جراحة المخ والاعصاب
- سكرتير المؤتمر الدولى المصرى الأول والثانى والثالث للسكتة الدماغية
- سكرتير المؤتمر الدولى الإقليمى الخامس والسادس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية
- عضو اللجنة التنفيذية لجمعية السكتة الدماغية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- عضو فى اللجنة القومية للسكتة الدماغية التابعة لوزارة الصحة منذ عام 2017

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، واعطاء الاولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها  بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها،  والإسراع في مشروع تطوير المستشفيات بعامة ، واستكمال وإنهاء كافة الملفات العالقة في المستشفيات. والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الاستراتيجية الامريك الامراض العصبية الاستراتيجي استراتيجي الحالات الحرجة الخطة الاستراتيجية للجامعة الخدمة الطبية للمواطنين

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