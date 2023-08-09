أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بوقوع انفجار كبير في منطقة سيرجييف باساد شمال شرق موسكو.

فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الهجمات الأوكرانية باستخدام المسيرات تستهدف مواقع مدنية وليست أهدافًا عسكرية.

يشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتَين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيّتَين روسيتين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.