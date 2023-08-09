الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين أدارا صفحة على الإنترنت لترويج المخدرات فى الجيزة للمحاكمة

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة بالجيزة، متهمين أدارا صفحة لترويج المخدرات في الجيزة للمحاكمة الجنائية.

البداية بالقبض على متهمين مقيمين بمحافظة الجيزة، لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها، وبحوزتهما "كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة قد جدد في وقت سابق حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت فى الجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة ترويج المخدرات متهمين التواصل الاجتماعي فيس بوك

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