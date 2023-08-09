الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رغم تراجع قيمتها الإجمالية.. "الإحصاء" يعلن تحسن صادرات 10 سلع خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم سلع ارتفعت قيمة صادراتها رغم انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 4.28 مليار دولار خلال شهر مايو من 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.9%.

ارتفعت قيمة الصادرات من فواكه طازجة لـ 234.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 147.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 59.1%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة لـ 201.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 189.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 6.2%.

وبلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية ومحضرات غذائية متنوعة 121.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 71.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 70.8%.

وسجلت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك حديد 87.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 56 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%.

وقفزت قيمة الصادرات من بصل طازج لـ 24.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 18 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 24.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 23.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة زيادة قدرها 4.2%.

كما بلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 22.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 22.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.5%.

وارتفعت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن لـ 22.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 18.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات ألبان 16 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 15.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة 4.5%.

كما بلغت قيمة الصادرات من نباتات وجذور للعطور والطب 15.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 12.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء قيمـة الصادرات فواكه طازجة صادرات مصر

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