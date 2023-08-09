حبس المتهمين بانتحال صفة وسرقة شقة فى 6 أكتوبر 15 يومًا

أمر قاضى المعارضات بمحكمة أكتوبر، بتجديد حبس المتهمين بانتحال صفة وسرقة شقة فى مدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق حبس المتهمين بانتحال صفة وسرقة شقة فى مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من شقة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة من شخص أفاد فيه بحضور عدد من الأشخاص لمسكنه مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى وفروا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتمكنوا من القبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وكشفت التحريات عن انتحال المتهمين صفة رجال شرطة لتنفيذ جرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.