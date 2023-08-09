الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر تعمل على ترميم وتطوير القاهرة التاريخية

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية

تحدث الكاتب الصحفي رفعت فياض عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسجد وضريح السيدة نفيسة بعد أعمال التجديد والترميم برفقة السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة رفقة سلطان طائفة البهرة التي شاركت في تطوير المسجد، يؤكد اتجاه الدولة في الحفاظ على الشكل والمظهر الحضاري للمساجد والأضرحة، وتقديم صورة الإسلام بشكل محترم أمام العالم.

وتابع أن الرئيس والحكومة يعملان منذ فترة على تطوير المساجد والمناطق المحيطة بها، مثل ما حدث في عين الصيرة والفسطاط والحسين، خاصة أن التطوير ليس مقتصرًا على أضرحة آل البيت فقط ولكن هو ترميم وتطوير القاهرة التاريخية وإعادتها إلى رونقها قديمًا. 

وأضاف أن مصر قديمًا كانت أجمل من باريس من حيث الشكل والنظافة وحتى الفعاليات، ولكن أصابها التشوه ببعض المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تتبنى إعادة المظهر التاريخي للقاهرة علاوة على التوسع في بناء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مما يشعر المواطن بالراحة النفسية، حينما يزور منطقة قديمة أو ضريحًا من أضرحة آل البيت، علاوة على تطوير وترميم مساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعمل على تطوير السياحة الدينية.

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