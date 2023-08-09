الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة الهلال والشباب فى البطولة العربية

الحكم أمين عمر
الحكم أمين عمر

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، على اختيار طاقم تحكيم مصري، لإدارة مواجهة الهلال السعودي ومواطنه الشباب بالبطولة العربية.

موعد مباراة الهلال السعودى ومواطنه الشباب فى البطولة العربية

ويواجه فريق الهلال السعودي مواطنه الشباب، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية "الحوية"،  ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

طاقم تحكيم مباراة الهلال والشباب فى البطولة العربية

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الهلال والشباب بالبطولة العربية، من المصري الدولي أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال، حكم مساعد أول، وأحمد حسام طه، حكم مساعد ثان، والموريتاني دحان بيدا، حكما رابعا.

بينما يتولى تقنية الفيديو VAR المصري محمود عاشور، ويساعده محمد عبد الله، من السودان.

القنوات الناقلة للمربع الذهبي بالبطولة العربي للأندية

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات  SSC HD السعودية، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

كان الهلال قد تمكن من خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الملك سلمان للأندية، وذلك على حساب فريق اتحاد جدة بنتيجة 3/1، بينما أطاح مواطنه الشباب بالوحدة الإماراتي عن طريق ضربات الجزاء 5/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتنطلق أولى منافسات المربع الذهبي بالبطولة العربية، في تمام السادسة مساء اليوم، بمواجهة تجمع بين الشرطة العراقي والنصر السعودي، على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة".

موعد المباراة النهائية بالبطولة العربية للأندية "2023"

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة العربية للأندية 2023، في تمام التاسعة مساء السبت القادم الموافق 12 أغسطس الجاري.

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