مصر على طريق العالمية.. الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية (فيديو)

سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

- وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية.

- ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر والموارد الطبيعية.

- تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد.

- تعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية.

- وضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية.

- تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة.

- تعزيز وعي الجمهور وفهمه للسياحة البيئية.