مصر على طريق العالمية.. الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية (فيديو)
سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
- وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية.
- ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر والموارد الطبيعية.
- تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد.
- تعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية.
- وضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية.
- تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة.
- تعزيز وعي الجمهور وفهمه للسياحة البيئية.