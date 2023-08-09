الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر على طريق العالمية.. الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية (فيديو)

جريدة الدستور

سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة البيئية، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

- وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية. 

- ضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر والموارد الطبيعية.

- تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد.

- تعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية. 

- وضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية.

- تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة. 

- تعزيز وعي الجمهور وفهمه للسياحة البيئية.

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