مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع لوكاس باكيتا

ذكر موقع “talkSPORT" الإنجليزي، أن مانشستر سيتي يبدي اهتمامه بالبرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام لضمه هذا الصيف.

وقال التقرير، إن الهامرز لا ينون فتح محادثات مع أي أندية لبيع باكيتا بعد رحيل ديكلان رايس إلى صفوف أرسنال هذا الصيف.

وأوضح التقرير، أن السيتي يجهز عرض بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، والذي قد يتم رفضه من قبل إدارة وست هام.

باكيتا صاحب الـ25 عامًا كان انتقل الصيف الماضي لوست هام من ليون الفرنسي، في صفقة قياسية قدرت بـ60 مليون يورو.

وشارك الدولي البرازيلي مع وست هام في 41 لقاءً، وسجل 5 أهداف.