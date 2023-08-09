معهد التخطيط القومي يطلق برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023

أطلق معهد التخطيط القومي برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023، بمشاركة 40 طالباً وطالبةً من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، والذي يُقام خلال الفترة من 7 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2023، يأتى ذلك انطلاقًا من حرصه على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات الشباب المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص المعهد على رفع الوعي لدى طلاب الجامعات بقضايا التخطيط والتنمية المستدامة من خلال إطلاعهم على خطوات ومراحل تنفيذ الخطط الحكومية المختلفة، والتعرف علي السياسات والبرامج التي من شأنها تطوير قدرة الطلاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في صياغة السياسات لتحقيق الأهداف التنموية القومية، والاستشارات والدعم المؤسسي وإعداد التقارير الوطنية والإقليمية، والخطط التنفيذية، وأوراق السياسات.

وفي كلمته استعرض الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس المعهد السابق، طبيعة عمل المعهد ورؤيته ورسالته باعتباره مركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، وأهدافه العشرة كما وردت بالقانون رقم 13 لسنة 2015م، بالإضافة إلى توضيح الهيكل التنظيمي للمراكز العلمية بالمعهد.

كما أشار زهران إلى الأنشطة الرئيسية للمعهد والتي تتضمن إعداد البحوث والدراسات، الاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، إلى جانب الفعاليات العلمية، والاصدارات البحثية ، كما يمنح المعهد درجتي الماجستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة والمتابعة والتقييم ودرجة الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية.

وفي السياق ذاته أوضحت دكتورة داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد ، أن برنامج التدريب الداخلي بالمعهد يهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أنشطة المعهد ومراكزه وأقسامه وآلية العمل بإداراته المختلفة، حيث يشارك في التدريب نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بمعهد التخطيط القومي، كما تتنوع تخصصات الطلبة المشاركين في البرنامج ما بين الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإعلام، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والآداب .

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي يغطي مجالات متنوعة تشمل التسويق، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وكتابة المقترحات للمشروعات، والتخطيط الإنمائي وإدارة التنمية، إضافة إلى إدارة المعرفة والتحول الرقمي، والتنمية البشرية والسياسات الاجتماعية، وتصميم الجرافيك، بالإضافة إلى ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في مشروعات التنمية القومية، كما يمنح الطلاب الفرصة لتحسين مهاراتهم المختلفة.