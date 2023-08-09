من هى الفنانة منحة زيتون الشهيرة بـ"أم فرحات"؟

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع مع المرض.

الفنانة منحة زيتون من الفنانات أصحاب الحس الكوميدي ولدت في 15 سبتمبر 1960، وكان طريقها التعليمي طبيعيا ودرست اللغة الفرنسية في كلية الآداب حتى بدأت علاقتها بالفن في سن الثامنة والعشرين، وكان أول أفلامها "سرقات صيفية" عام 1988.

انطلقت في عالم السينما لتقدم أعمالا مختلفة مثل فيلم "مرسيدس" و"يوم حار جدا" وأرض الأحلام وليه خلتني أحبك.

كان عام 1999 نقلة في مشوارها حين اختارها النجم الكوميدي محمد هنيدي للمشاركة في فيلم "همام في أمستردام" في دور "أم فرحات" وحقق به نجاحا كبيرا ثم يختارها في الفيلم القادم "جاءنا البيان التالي" في دور أم الطفلة المريضة التي أبكت الجمهور ليقدمها هنيدي بشكل مميز.

قدمت بعدها منحة زيتون عددا كبيرا من الأعمال بين الأفلام والمسلسلات وصلت إلى 45 عملًا مختلفا وكانت آخر أعمالها فيلم جريمة الإيموبيليا عام 2018.

الفنانة منحة زيتون خريجة آداب قسم لغة فرنسية وكانت تجيد اللغة الفرنسية بطلاقة وهو ما ظهر في مسلسل عفاريت السيالة ولكن أشهر أدوارها على الإطلاق كان دور "أم فرحات" في فيلم همام في أمستردام ودورها الآخر في جاءنا البيان التالي.