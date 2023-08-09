الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 7 مقاهٍ لم تلتزم بمواعيد الغلق في إيتاي البارود

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الصيف الساعة 11 مساءً وزيادة المواعيد يومي الخميس والجمعة إلى الساعة 12 منتصف الليل، وإغلاق المقاهي الساعة 1 صباحًا. 

وقاد شعبان بصيص، رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود، حملة للمرور على المحال التجارية والكافيهات في المنطقة، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة. 

ونتج عن ذلك إغلاق 7 مقاهٍ لعدم الالتزام بالمواعيد، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية للمحلات تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء. 

وأكد شعبان بصيص استمرار المرور على المقاهي والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

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