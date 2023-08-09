ميركاتو القسم الثانى.. الأوليمبى يتعاقد مع "سمانة" والسويس يضم أحمد إبراهيم

واصلت أندية دوري القسم الثاني إبرام الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الجديد، رغم الجدل المثار حاليًا حول شكل المسابقة ونظام الصعود والهبوط، حيث تعاقد الأوليمبي السكندري مع محمد سمانة حارس نبروه.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع عوض التهامي مهاجم كفرالشيخ، وأدهم هيثم لاعب مستقبل وطن، وأحمد سالم صافي من الجونة، وأحمد الألفي لاعب وادي دجلة، والترسانة يضم محمد مرضي حارس مرمى الأوليمبي.

وضم مالية كفرالزيات محمد فوزي تريكة لاعب طنطا، ومنتخب السويس يتعاقد مع أحمد إبراهيم لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وأبرم كهرباء الإسماعيلية 8 صفقات بالتعاقد مع عاطف نصحي حارس مرمى المنصورة، وإسلام حمدينو لاعب أبوقيرللأسمدة السابق، وأحمد فوزي وعادل فكري من دكرنس، ومحمد رجب من الأوليمبي، ومحمود دعبسة ومحمد عثمان من بتروجيت، ومحمد جبل لاعب منتخب السويس.

وتعاقد المنصورة مع محمد ممدوح كيمو لاعب كهرباء الإسماعيلية، وأحمد جمعة من بلدية المحلة ومحمد الحدقة لاعب الزرقا. وتعاقد الصيد بالمحلة مع أحمد حاتم لاعب طنطا والمصري بالسلوم وسوهاج السابق.

وتعاقد مصر للتأمين مع الشقيقين يحيى ومحمد مفتاح من المنيا والنيجيري إيمانويل، وضم دلفي لالا فوزي لاعب النصر، والألومنيوم يتعاقد مع مراد صبري مهاجم بترول أسيوط.

مراد صبري مع هشام عبد المنعم مدرب بترول أسيوط

وتعاقد دمنهور مع علي حسن ومحمود معاذ من دكرنس وحسين غنيم حارس راية، وضم المريخ البورسعيدي محمد دقدق لاعب كهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد نادي طلائع الأسطول الصاعد حديثًا للقسم الثاني مع سليمان سولي لاعب المجد، وحمادة يحيى من أبوقير للأسمدة، وجنوب سيناء بضم الأمين ديبا لاعب العبور.

وتعاقد طهطا مع محمود شيكا لاعب مركز شباب سوهاج، وبايونيرز يضم مؤمن محمد حارس هلال مطروح، ونبروه يتعاقد مع كريم فخري لاعب كهرباء طلخا.