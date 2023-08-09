الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

منع وإزالة 3 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بالفيوم

إزالة حالات تعدِ
إزالة حالات تعدِ على الأراضي

قامت الوحدة المحلية بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بإزالة حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بزمام القرية.

وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أن التعدي عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض حول قطعة أرض بمساحة (6) قراريط.

وأضاف أن الوحدة المحلية بقرية نقاليفة قامت أيضًا بمنع حالة تعدِ على قطعة أرض زراعية بزمام القرية بمساحة (1) قيراط، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات، وتم رد الشئ لأصله، كذلك أزالت الوحدة المحلية بقرية بيهمو حالة تعد على قطعة أرض زراعية بمساحة (12) سهماً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح رئيس المركز أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة، ورفع كفاءة الطرق والخدمات بالقرى، فقد تم أمس القيام بحملة نظافة مكثفة وتنظيف وتنسيق الأحواض وتهذيب الأشجار بطريق القاهرة/الفيوم، كما تواصل الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية أعمال التشجير والتجميل بمنطقة المعهد الأزهري بالقرية، بالإضافة إلى حملات نظافة مكثفة بعدد من قرى المركز، وحملة مسائية لرفع الأتربة والمخلفات بشوارع المدينة، وقد أسفرت الحملات الصباحية والمسائية عن رفع (253) طن قمامة و(7) أطنان أتربة من المدينة والقرى.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بشتى زمامات المحافظة، خلال شهر يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وذلك من خلال تقرير أعده المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات رفع كفاءة وتأهيل المجاري المائية وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري، والحوائط الساندة وتكاسي الأبحر، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

منع وإزالة ثلاث حالات تعد الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم

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