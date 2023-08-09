بايدن: سنزور فيتنام قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور فيتنام "قريبا" في إطار مسعى لتحسين العلاقات مع هانوي في وقت تريد واشنطن مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

وقال بايدن في ولاية نيو مكسيكو "سأزور فيتنام قريبا لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا.

وأضاف "نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في كل أنحاء العالم، في وقت لدينا فيه فرصة... لتغيير الديناميكية.

تتمتع الولايات المتحدة وفيتنام بعلاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد، ويتشارك كلاهما القلق حيال قوة الصين المتنامية في المنطقة.