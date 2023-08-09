الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالغربية

دقيق
دقيق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من الدقيق المدعم في قرية ميت حبيش، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية وجميع الأنشطة المتعلقة بها. 

ووفقًا للمعلومات السرية التي وردت للمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، كانت السيارة المستخدمة هي سيارة نصف نقل حمراء اللون. قام سائقها بزيارة بعض المخابز بهدف تهريب الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة.

واستجابةً لهذه المعلومات، شكلت حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية شخصيًا.، وضمت الحملة مفتشين من إدارة التموين بالمديرية. حيث تمت عملية الضبط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأثناء مرور الحملة بناحية حبيش في مركز طنطا، تم ضبط السيارة المشتبه به، وكانت السيارة الحمراء محملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، حيث تم تغطيتها بفرش للإخفاء.

وجرى نقل السيارة إلى مطحن الاتحاد، حيث تمت عملية تفريغ الدقيق، وتبين أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغت 26 شيكارة من الدقيق البلدي الخاص بالمخابز البلدية. بلغ وزن الشيكارة 50 كيلو بإجمالي طن و300 كيلو جرام.

والتواصل مع الجهات المعنية وتسليم الدقيق المضبوط، بالإضافة إلى تسليم السيارة نفسها. وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة بمركز طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتنفيذ ا لتعليمات محافظ الغربية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية وجميع الأنشطة المتعلقة بها إدارة التموين الجهات المعنية السيارة المستخدمة الرقابة على المخابز البلدية حملة مكبر

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