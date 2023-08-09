إحباط محاولة تهريب كمية من الماريجوانا بحوزة راكب بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، بحوزته كمية متنوعة من المخدرات.

كانت البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، استوقف أحمد خيري رضوان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من: محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف وليد جمال، ومحمد عبد المحسن مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات عبارة عن 4 كيس بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن إجمالي 49 جراما و4 برطمان زجاجي بداخلهم 17 سيجارة بهم عشب الماريجوانا المخدر، وعبوة بلاستيكية بداخلها عشب نبات الماريجوانا بوزن 79 جراما و2 سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا، و3 تانكات بهم نفس الزيت المخدر، وأنبوب شفاف بداخله سيجارة بها عشب نفس المخدر.



وأمر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.