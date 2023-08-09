صدور كتاب "بهاء طاهر.. الملتزم برفق" ضمن إصدارات ملتقى القصة الثانى

ضمن فعاليات الدورة الثانية لملتقى القصة، والذي ينظمه موقع “صدى ذاكرة القصة المصرية"، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز سيا الثقافي، والمقرر انطلاقه 12 أغسطس المقبل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، صدر عن دار ميتابوك للنشر والتوزيع، كتاب ”بهاء طاهر.. الملتزم برفق"، من إعداد الكاتب سيد الوكيل، وتأليف مجموعة من الباحثين والنقاد.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: نعرف أن تاريخ السرد العربي الحديث، بدأ بالقصة القصيرة، ونعرف أن الرواية هي نسيج متشابك لوحدات سردية صغري، يمكن اعتبارها قصصا قصيرة، بمعنى أن المسافة الفاصلة بينهما، لا تتجاوز حدود البناء المعماري لكل منهما.

لهذا فإن غايتنا من هذا الكتاب، على رأب الصدع المختلق بينهما، إذ أن التجربة تثبت، أن كتابة القصة، كانت بمثابة التأسيس الأولي لكتابة الرواية طوال القرن العشرين.

ــ ”بهاء طاهر .. الملتزم برفق"

شارك في تأليف كتاب ”بهاء طاهر.. الملتزم برفق"، كل من الباحثين والنقاد: دكتورة ناهد الطحان، وقدمت دراسة بعنوان “في البدء كانت الإذاعة”، دكتور عبد الرحيم الكردي ودراسة بعنوان “بهاء طاهر قارئا للرواية”، ودكتور مصطفى الضبع بدراسة بعنوان “مستويات القراءة في واحة الغروب”، الناقد دكتور عادل ضرغام بدراسة بعنوان “التوجيه السـردي فـى رواية الحب في المنفى”، دكتور ممدوح فراج النابي ودراسة بعنوان ”واحة الغروب اكتشاف في الذات والموت".

دكتورة هبة شعبان عبد العزيز حسن ودراسة بعنوان “التجريب والتاريخانية في رواية واحة الغروب”، دكتور محمد عبد الحليم غنيم ودراسة بعنوان ”شعرية البداوة في رواية الحب في المنفى" والناقد ناصر خليل ودراسة بعنوان "العتبة العنوانية فـي رواية الحب في المنفى.. مقاربة سيميائية".

الناقد شوقي عبد الحميد ودراسة بعنوان "رحلة القصة القصيرة من الخطوبة إلى الطواويس"، والروائي والناقد القاص سيد الوكيل ودراسة بعنوان “الملتزم برفق”.

ويعد كتاب ”بهاء طاهر.. الملتزم برفق"، أحد نتاجات وتفاعلات موقع صدى “ذاكرة القصة القصيرة” لمؤسسها الروائي والناقد سيد الوكيل، ومديرة تحرير الموقع الكاتبة مرفت يس.