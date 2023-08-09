الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سى إن إن: الاقتصاد الصينى يتعرض لضربة جديدة بعد تراجع قيمة الصادرات

الاقتصاد الصينى
الاقتصاد الصينى

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الاقتصاد الصيني يتعرض لضربة جديدة بعد تراجع قيمة الصادرات إلى أكبر مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، وما يزيد الضغط على بكين لإيجاد طرق لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكدت الشبكة، أن صادرات الصين عانت من أكبر انخفاض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات في يوليو مع تباطؤ الطلب العالمي ، مما زاد الضغط على بكين لإيجاد طرق لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت قيمة الصادرات، المقاسة بالدولار الأمريكي، بنسبة 14.5٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020 عندما ضرب تفشي فيروس كورونا الأولي Covid-19 التجارة والإنتاج، وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية الصادرة، كما أنه يمثل الشهر الثالث على التوالي الذي انخفضت فيه الصادرات.

وقال محللون من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن الانخفاض الحاد هو انعكاس للعدد المرتفع في يوليو الماضي وانخفاض الأسعار، فبعد احتساب الموسمية والتغيرات في أسعار الصادرات ، قدروا أن حجم الصادرات قد انخفض بنسبة 0.9 ٪ فقط في يوليو من يونيو.

ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، كما قال المحللو ، مستشهدين بـ "أدلة أوسع" على أن الطلب العالمي على السلع ينخفض ​​مع انحسار التشوهات الوبائية وضغط التضييق النقدي على الإنفاق الاستهلاكي.

وقالوا: "لا تزال التوقعات على المدى القريب للإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدمة صعبة ، مع استمرار تعرض العديد لخطر الركود في وقت لاحق من هذا العام ، وإن كانت معتدلة".

وانخفضت صادرات الصين بنسبة 5٪ عن العام السابق، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، وعلي وجه الخصوص، انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة ، أكبر شريك تجاري منفرد للصي ، بنسبة 13٪.

كانت الصادرات نقطة مضيئة نادرة خلال سنوات الوباء ، حيث قدمت الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لاقتصاد الصين في الوقت الذي تصارع فيه عمليات الإغلاق الصارمة لكورونا وسوق الإسكان المتراجع. لقد مثلوا 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي.

الاقتصاد الصيني الاقتصادات المتقدمة الاستهلاك الاقتصاد الجمارك الصينية الشهر الثالث

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