ماهر فرغلى: شهدنا محاولات عديدة لتفجير مدينة الإنتاج الإعلامى لكنها فشلت

قال ماهر فرغلي، باحث في شئون الجماعات الإسلامية والتنظيمات الجهادية، إن الإرهابي محمد أحمد نصر مؤسس كتيبة "الفرقان" كان يسعى إلى تفجير برج القمر الصناعي بالمعادي، ولكن تم القبض عليه، موجهًا التحية للأجهزة الأمنية في مصر على جهودها للتصدي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك محاولات عديدة لتفجير مدينة الإنتاج الإعلامي لكنها فشلت، ولم يتصور الإخوان أن يتم القضاء عليهم بهذا الشكل، خاصة بعد العملية الشاملة من 2018 حتى 2021.

وتابع: “أننا نتحدث عن ظهور جماعات متنوعة حول فكرة كيف نصنع الفوضى بعد سقوط الإخوان، وهي فكرة استراتيجية تكتيكية، وفكرة أن الدولة كافرة، وهل يسقط الحكم على الشعب أم الحاكم أم الحكومة، وهذا ما يحدث في داعش أيضًا”.