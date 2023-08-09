الجارديان: الذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على كلمات المرور بالتسجيلات الصوتية

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعرف على كلمات المرور عبر نظام يحدد أصوات لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول (لابتوب) باستخدام التسجيلات الصوتية.

وتشير الأبحاث إلى أن النقر على كلمة مرور الكمبيوتر أثناء الدردشة عبر "زووم" قد يفتح الباب أمام هجوم إلكتروني بعد أن كشفت دراسة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم الضغط عليها من خلال التنصت على صوت الكتابة.

ويقول الخبراء إنه مع تزايد استخدام أدوات مؤتمرات الفيديو، وانتشار الأجهزة المزودة بميكروفونات مدمجة في كل مكان، زاد أيضًا خطر الهجمات الإلكترونية على أساس الأصوات.

ويقول الباحثون الآن إنهم أنشأوا نظامًا يمكنه تحديد المفاتيح التي يتم الضغط عليها على لوحة مفاتيح الكمبيوتر المحمول بدقة تزيد عن 90٪ ، بناءً على التسجيلات الصوتية فقط.

وقال الدكتور إحسان توريني، المؤلف المشارك للدراسة في جامعة ساري: "لا أستطيع إلا أن أرى دقة مثل هذه النماذج، وهذه الهجمات تتزايد"، مضيفًا أنه مع الأجهزة الذكية التي تحمل الميكروفونات أصبحت أكثر شيوعًا داخل المنازل، مثل تسلط الهجمات الضوء على الحاجة إلى مناقشات عامة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وتشير الدراسة إلى كيفية قيام الباحثين بالضغط على كل مفتاح من 36 مفتاحًا في جهاز (لابتوب)، بما في ذلك جميع الأحرف والأرقام، 25 مرة على التوالي، باستخدام أصابع مختلفة وبضغط متفاوت. تم تسجيل الأصوات عبر مكالمة “زوم” وعلى هاتف ذكي يقع على مسافة قصيرة من لوحة المفاتيح.

قام الفريق بعد ذلك بتغذية جزء من البيانات في نظام التعلم الآلي الذي تعلم، بمرور الوقت، التعرف على ميزات الإشارات الصوتية المرتبطة بكل مفتاح، في حين أنه ليس من الواضح ما هي القرائن التي استخدمها النظام.

وقال جوشوا هاريسون، المؤلف الأول للدراسة، من جامعة دورهام، إنه كان من الممكن أن يكون التأثير المهم هو مدى قرب المفاتيح من حافة لوحة المفاتيح.

قال: "هذه المعلومات الموضعية يمكن أن تكون الدافع الرئيسي وراء الأصوات المختلفة، ثم تم اختبار النظام على بقية البيانات.

وتكشف النتائج أن النظام يمكنه تعيين المفتاح الصحيح بدقة إلى صوت 95% من الوقت الذي تم فيه التسجيل عبر مكالمة هاتفية ، و93% من الوقت الذي تم فيه التسجيل عبر مكالمة زووم.