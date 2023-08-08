الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: تحسن مستمر وانخفاضات متتالية لدرجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة السبب الرئيسي وراء شعور المواطنين اليوم بارتفاع درجات الحرارة.

تحسن تدريجي في درجات الحرارة

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه على مدار الأيام القليلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل هناك تحسن مستمر وانخفاضات متتالية لدرجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة 

وأضاف أنه ستصل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 34 درجة، وستظل نسب الرطوبة مرتفعة، ولكن نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بانخفاض بدرجة الحرارة، لذا على المواطنين الاطمئنان.

محمود القياتي الأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة من مصر سي بي سي

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