ماهر فرغلى لـ«الشاهد»: «الشوقيون» كفّروا قُراء مصر واعتزلوا المساجد

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن شوقي الشيخ، مؤسس جماعة "الشوقيون"، كفّر القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وتشاجر مع مالك محل كان يشغل القرآن بصوته، حيث كان يكفّر قراء القرآن في مصر مثل "المنشاوي والشيخ عبدالباسط".

وأضاف "فرغلي"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مساجد مصرية عند جماعة "الشوقيون" وغيرها من الجماعات المتطرفة كانت مساجد ضرار.

وتابع: "لذلك لم يكن أفراد الجماعة يصلون خلف شيوخ تلك المساجد، وكانوا يصلون في البيوت، وكانوا يعلمون أبناءهم بأنفسهم، وكانوا يسكنون في سكن واحد، على أن تفصل ستائر بين الأزواج، وإن ترك أحد الجماعة يُكفّر وتزوج زوجته لأي من أعضاء الجماعة دون عدة".