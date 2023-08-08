الباز يشكر الرئيس السيسى: "جدد إحساس المصريين بمقامات آل البيت"

وجّه الإعلامي والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، نيابة عن جموع المصريين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتجديد مقام آل البيت، قائلًا إن الرئيس لا يجدد حجرًا، وإنما يجدد إحساس المصريين بمقامات آل البيت.

ولفت خلال لايف "البساط أحمدي" على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن مقام السيدة نفيسة، ليس أول مقام من مقامات آل البيت يتم تطويره، فسبق وتم تطوير مقام سيدنا الحسين.

وأضاف الباز، أنه عند تطوير مقام السيدة نفيسة، لم تخرج الأصوات المعتادة لانتقاد أي تطوير، ولم ينتقد أحد الإنفاق، لأن المصريين يرون أنه لا شىء كثيرًا على آل البيت، ويتأدبون في مقام آل البيت.

وأردف: "المصريون يحبون آل البيت كرامة للنبي، ونجد محاسيب للسيدة نفيسة من إعلاميين ومثقفين ورجال أعمال ونجوم مجتمع كبار، يبكون عند مقام السيدة نفيسة، إحنا بتوع ربنا، جموع المصريين بتوع ربنا بشكل حقيقي لا يتاجرون بالدين ولا يفرضون أنفسهم أوصياء".