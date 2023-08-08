الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الشاهد».. ماهر فرغلى يكشف تفاصيل وصية شكرى مصطفى قبل إعدامه

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إن شكري مصطفى، كان يعتقد أنه المهدي المنتظر، وأوصى قبل إعدامه، جماعات التكفير بمراجعة نفسها قائلًا :"راجعوا ما أنتم عليه".

وأضاف فرغلي خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه بعد هذه المراجعات تفككت جماعته إلى أكثر من جماعة وتنظيم مثل "التوقف والتباين، والشكريين"، بينما انبثق عن التوقف والتباين أكثر من تنظيم مثل "الناجون من النار والشوقيين". 

وتابع أن هذه الجماعات اختلفت في درجات التكفير وكان التنازع على الفكرة نفسها، مشيرًا إلى أن المهندس الزراعي شوقي الشيخ، هو من أسس تنظيم الشوقيين دون تحريض من أي شخص، وكان أغلب أتباعه من الأميين والصيادين في الفيوم، ولكن جماعته تمددت بشكل غريب جدًا حتى إنهم تزوجوا من بعض.

تفاصيل معركة "كحك"

وأكد أن الأمن تصدى لهذا التمدد، فقد قتلت جماعة الشوقيين ضابطًا يدعى أحمد علاء وكان ابنه طفلًا صغيرًا موجودًا في السيارة، وقتلوا مهندسين زراعيين اثنين بسبب اعتقادها بأنهما تابعان لرجال الشرطة، وقامت بدفنهما في باطن الترعة وكانت المياه تجري فوق حتى لا يكتشف أحد ما حدث، بعدما تأكدت الجماعة من أن الضحيتين لم يكونا تابعين للشرطة، ولكن جرى اكتشاف الجثتين وحقق في الأمر وحاصر الأمن القرية، وكانت جماعة الشوقيين قد جهزت السلاح وصعدت أعلى النخيل وضربت قوات الأمن التي سيطرت على الموقف، وعندها حدثت اشتباكات قرية "كحك". 

ماهر فرغلي شكري مصطفي المهدي تراجع نفسها معركة كحك برنامج الشاهد

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