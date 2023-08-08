الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى يكشف كواليس تعيين قيادات جديدة فى "المتحدة"

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس الإدارة نظّم دورات تدريبية للكوادر على مدار العام الماضي، ولا يوجد إصدار إلا كانت القيادات الوسيطة يتم تدريبها على أعلى مستوى في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف "الطاهري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن كل المواقع الإخبارية والصحف والقنوات، ونحن في قطاع القنوات الإخبارية كنا الأوفر حظًا عندما أرسلنا أكثر من 120 زميلًا وزميلة من مختلف كوادرنا، وبالتالي من حقنا أن نفخر ونستبشر خيرًا بما جرى من تعديلات حتى الآن، ونوجه كل الشكر والاحترام للزملاء الذين أدوا مهمتهم وندعم كل الزملاء على أداء مهمتهم ونقدم التحية للسياق العلمي المدروس الذي يمضي به مجلس إدارة الشركة المتحدة".

وتابع: "نتحدث عن عملية متراكمة منذ شهور، وعدد العاملين الذين يفتخرون بالعمل في الشركة المتحدة وصل إلى 7 آلاف زميل نصفهم في القطاع الإعلامي ما بين قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع".

وأشار إلى أن التعديلات أثبتت أمرًا بالغ الأهمية، وهو أن مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غنية بالكوادر والقيادات التي تستطيع أن تنفذ الكثير من المهام.
 

أحمد الطاهري ريهاء السهلي المتحدة

الأكثر قراءة

صرخات فى جُنح الظلام... كواليس اكتشاف مذبحة «كفر غطاطى»

"على البلاط".. كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق

مصرع صاحب محل أحذية غرق بمياه النيل فى الجيزة

طائفة البهرة فى مصر: إشادة حكومية وتحديات مستمرة (بيانات)

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال