أحمد الطاهرى يكشف كواليس تعيين قيادات جديدة فى "المتحدة"

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس الإدارة نظّم دورات تدريبية للكوادر على مدار العام الماضي، ولا يوجد إصدار إلا كانت القيادات الوسيطة يتم تدريبها على أعلى مستوى في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف "الطاهري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن كل المواقع الإخبارية والصحف والقنوات، ونحن في قطاع القنوات الإخبارية كنا الأوفر حظًا عندما أرسلنا أكثر من 120 زميلًا وزميلة من مختلف كوادرنا، وبالتالي من حقنا أن نفخر ونستبشر خيرًا بما جرى من تعديلات حتى الآن، ونوجه كل الشكر والاحترام للزملاء الذين أدوا مهمتهم وندعم كل الزملاء على أداء مهمتهم ونقدم التحية للسياق العلمي المدروس الذي يمضي به مجلس إدارة الشركة المتحدة".

وتابع: "نتحدث عن عملية متراكمة منذ شهور، وعدد العاملين الذين يفتخرون بالعمل في الشركة المتحدة وصل إلى 7 آلاف زميل نصفهم في القطاع الإعلامي ما بين قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع".

وأشار إلى أن التعديلات أثبتت أمرًا بالغ الأهمية، وهو أن مجموعة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غنية بالكوادر والقيادات التي تستطيع أن تنفذ الكثير من المهام.

