الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وردة وميمى.. تفاصيل شخصيات جومانة مراد وشريف دسوقى فى «ع الزيرو»

جومانة مراد
جومانة مراد

بدأ قبل أيام، عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان فى دور العرض السينمائي، حيث ظهرت الفنانة جومانة مراد، والنجم الكبير شريف دسوقى، بشخصيات كوميدية، وجسد “الدسوقى” شخصية المعلم ميمى تاجر الأعضاء، وجسدت جومانة دور “وردة” صاحبة البنسيون الذى لجأ إليه رمضان.

جومانا مراد تشارك في فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان - Mada Post - مدى بوست

تفاصيل شخصية جومانة مراد 

ظهرت الفنانة جومانة مراد بشخصية وردة صاحبة بنسيون، يحمل نفس اسمها، وظهرت عندما طُرد محمد رمضان وابنه من مسكنهم بعد تراكم الإيجار، فذهب للعيش مع صديقه فى البنسيون، لتظهر جومانة بشخصيتها الكوميدية.

تفاصيل المشهد الذي تسبب في بتر ساق الفنان شريف دسوقي

تفاصيل شخصية شريف دسوقى

وجسد الفنان الكبير شريف دسوقى، شخصية المعلم ميمى حيث ظهر فى شخصيته الكوميديا التى تخطف كل من يرى العمل السينمائى ع الزيو ودمج شخصية تاجر الأعضاء البشرية، بالكوميديا لتخطف الجميع ويضحك حول المعلم ميمى.

تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

ع الزيرو جومانة مراد شريف دسوقي المعلم ميمى شخصية جومانة مراد شخصية شريف دسوقى

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