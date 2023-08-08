الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الخطيب: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل فى القاهرة التاريخية

المهندس محمد الخطيب
المهندس محمد الخطيب

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن طائفة البهرة تتولى تطوير مساجد آل البيت، ومنها تطوير مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر افتتاح مسجد السيدة زينب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الخطيب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن جميع مساجد آل البيت تحت التطوير الآن، وهناك تعاون مشترك بين الدولة المصرية وطائفة البهرة، ودعم متبادل في هذا المجال.

وأوضح استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أن القاهرة التاريخية تمتلك أكبر تراث عالمي، والتعامل معها صعب أن يتم ككتلة واحدة، وهناك خمس مناطق عاجلة للتطوير منها مسجد الحاتم، ومنطقة درب الروم، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة جنوب مسجد الحسين.

ولفت استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية إلى أن المشروعات تتم بشكل علمي ممنهج، ومتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير تلك المناطق خلال عام ونصف، منوهًا بأن القاهرة التاريخية تركت للأهمال على مدار عقود طويلة، وكان لا بد من التدخل للتطوير.

القاهرة التاريخية تطوير 5 مناطق بشكل عاجل نعمل محمد الخطيب استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية مشروع تطوير القاهرة التاريخية

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