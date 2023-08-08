القندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم (خاص)

اقترب الجزائري أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي، من الانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الجارية.

وعلم “الدستور"، أن الأهلي وافق على إعارة القندوسي لمدة موسم لسيراميكا ليحصل أكثر على فرصة مشاركة.

جاء ذلك بعد رغبة القندوسي في الاستمرار مع الأهلي، وعدم نيته الرحيل بشكل نهائي حيث يريد العودة الموسم المقبل والمنافسة على مركزه.

وتأتي صعوبة القندوسي في الحصول على فرصة في ظل تعاقد الأهلي مع إمام عاشور وتواجد كل من عمرو السولية، أليو ديانج ومروان عطية.

وكان القندوسي انضم لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وشارك القندوسي مع الأهلي في 21 لقاء سجل هدفين وصنع ثلاثة وحصد 4 بطولات مع الأحمر.