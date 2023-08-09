الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: لم أحسم بعد قرار خوض مناظرات مع المنافسين في الانتخابات

دونالد ترامب
دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لم يحسم قراره بعد بشأن الدخول فى مناظرات مع المنافسين، وفق قناة “العربية” الاخبارية. 

واجتمعت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى التي أعادت لائحة اتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرة أخرى في محكمة واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء - في إشارة إلى أن تحقيق المحقق الخاص جاك سميث في التدخل المزعوم في انتخابات 2020 لم ينته بعد.

شوهد العديد من أعضاء هيئة المحلفين الكبرى في محكمة إي باريت بريتيمان في وقت متأخر من الصباح بينما يبدو أنهم أخذوا استراحة قبل العودة إلى المنطقة التي تجتمع فيها هيئة المحلفين الكبرى. ولم يتضح ما إذا كانوا يستمعون إلى شهادات من شهود. غادروا قاعة المحكمة.

وزعمت لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم التي تتهم ترامب باستخدام "وسائل غير قانونية" لمحاولة البقاء في السلطة أنه نفذ مخططاته بمساعدة ستة متآمرين - أربعة محامين ومسؤول في وزارة العدل ومستشار سياسي.

وقال محامي إن تهديد ترامب لوزيرة خارجية جورجيا كان “طلبًا طموحًا”.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وأكد أن التحقيق جزء من "مطاردة الديمقراطيين" ضده.

ترامب احسم القرار مناظرات المنافسين الانتخابات

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