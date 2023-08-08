الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

تامر أمين
تامر أمين

حرص الإعلامي تامر أمين على التعليق على مقطع فيديو لفتاة تفتخر بوالدها عامل النظافة، وذهبت للاحتفال معه بتخرجها من الجامعة، والذي شهد تداولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات كبيرة بهذا الفيديو، وبتصرف الفتاة أمام الجميع، قائلًا: "هذا المشهد مصور وليس حقيقيًا، وهو أمر قد يكون مفاجأة لدى البعض، خاصة أن الجميع كان قد تأثر بهذا الفيديو بعد مشاهدته وبرد فعل الفتاة بالاحتفال مع والدها، وأنا قصدت أطلع الفيديو في البرنامج".

تفاخر الطلاب بالآباء 

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بعض طلاب هذا الجيل يحرصون على اختفاء أسرهم بسبب عدم تفاخرهم بوالديهم لأسباب كثيرة منها المهن التي يمتهنها بعض الآباء مثل عامل نظافة أو غيره.

وتابع: "تلاقي بعض الطلبة دلوقتي تستعر من أبوه وأمه عشان فقراء ومش باصين أنه رجل شريف وبياكلها بالحلال، في حين أن البعض بيحتفي بشكل كبير بأبوه وأمه عشان غني حتى لو عارف أنه حرامي".

استغلال السوشيال ميديا في ترسيخ القيم

وفي السياق ذاته قال الإعلامي محمد هشام، صاحب فكرة الفيديو، إن الفيديو كان هادفًا في الوقت الحالي في ضوء ما أصبح منتشرًا بشكل كبير في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يبحث عن مقاطع هادفة تظهر للمتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الشباب بدلًا من الابتذال الذي يتم تسجيله وعرضه على السوشيال ميديا في الوقت الحالي.

وأكد، أنه حريص على إظهار جوانب السعادة بدلًا من التشاؤم المسيطر على السوشيال ميديا، معبرًا: "الناس بتطلع على السوشيال ميديا تقولك نسب الطلاق أد إيه، وكام بيت اتخرب، بس مفيش حد بيقول كام بيت عايش سعيد، وكام بيت عايش بشكل طبيعي".

 

الاعلامي تامر أمين اخر النهار النهار فيديو الطالبة ووالدها عامل النظافة الإعلامي محمد هشام

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