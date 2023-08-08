الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات النخبة فى جيش النيجر تتمركز بمحيط القصر الرئاسى والمطار

النيجر
النيجر

أعلنت قوات النخبة في جيش النيجر، التمركز بمحيط القصر الرئاسي والمطار، وفق قناة العربية الإخبارية. 

وكان قد أطاح الانقلابيون بحكومة بازوم المنتخبة ديمقراطيا في النيجر وعلقوا دستور البلاد.

استمر الانقلاب العسكري في البلاد في جذب إدانة واسعة النطاق من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، لكن المجلس العسكري يواصل تحدي الجهود المبذولة لحل المأزق، ووضع الرئيس المخلوع قيد الإقامة الجبرية.

انتهى يوم الأحد المهلة التي وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى مدبري الانقلاب لإعادة السيد بازوم إلى منصبه.

ومن المقرر أن تعقد إيكواس قمة استثنائية أخرى بشأن الوضع السياسي في النيجر يوم الخميس في أبوجا.

وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إن مؤيد الانقلاب في النيجر و"نصب نفسه وزيرا للدفاع" الجنرال موسى سالو بارمو عمل مع القوات الخاصة الأمريكية لسنوات عديدة، مع فهم طويل للديمقراطية والعقوبات على الانحرافات، وبارمو هو من بين الانقلابيين الثلاثة الآخرين الذين يدعمون القائد العسكري الجديد للنيجر، الجنرال عبدالرحمن تياني.

قالت فيكتوريا نولاند، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية، أثناء حديثها خلال جلسة أسئلة وأجوبة، "فيما يتعلق بـ - من المثير للاهتمام، أن الجنرال بارمو، العقيد السابق بارمو، هو شخص عمل عن كثب مع القوات الخاصة الأمريكية على مدى سنوات عديدة".

صرحت نولاند بهذا بعد الاجتماع الأول الحاسم للمسئولين الأمريكيين مع أعضاء المجلس العسكري في النيجر في محاولة دبلوماسية كبيرة لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد.

وقالت نولاند إن الولايات المتحدة كانت تدفع باتجاه التوصل إلى حل تفاوضي في النيجر و"تناولت بتفصيل كبير المخاطر التي تتعرض لها جوانب تعاوننا والتي كان يهتم بها كثيرًا تاريخيًا".

وأضاف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية: "لذلك نأمل أن يغرق ذلك".

وأشارت نولاند إلى أن العديد من الاجتماعات الإقليمية جارية للتفاوض مع الانقلابيين للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وتنحيه، وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل المراقبة عن كثب مع الحلفاء والشركاء اللازمين لإنجاح المفاوضات.

إذا كانت هناك رغبة لدى المسئولين عن ذلك للعودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك. صرحت السيدة نولاند: "نحن على استعداد للمساعدة في معالجة المخاوف من جميع الجوانب". "لا يمكنني أن أقول إننا قد تقبلنا هذا العرض بأي شكل من الأشكال، لكنني آمل أن يفكروا في ذلك.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "من الواضح أننا في المرحلة التي توقفت فيها مساعدتنا مؤقتًا. هناك - لا يزال هناك الكثير من الحركة هنا من العديد من الجوانب فيما يتعلق بالمكان الذي سيتجه إليه وضع الحكم".

القصر الرئاسي المطار النخبة جيش النيجر تتمركز محيط

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