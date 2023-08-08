الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تيجي ننبسط".. تعرف على كلمات أغنية نانسي عجرم الجديدة

نانسي عجرم
نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط” عبر قناتها بموقع يوتيوب لتحصد قرابة 100 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.

وتيجي ننبسط من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

الأغنية حملت كلماتها اداء صيفي بكلمات معبرة عن الموسم الجاري حيث كانت كلماتها: "حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا  لوحدنا ".

وتابعت "الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك  حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا" .

وأحيت نانسي عجرم، منذ فترة قليلة، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مدينة العلمين الجديدة برفقة راغب علامة.

تامر حسين النجمة نانسي عجرم الموزع الموسيقي طارق مدكور الموزع الموسيقي الملحن عزيز الشافعي الشاعر الغنائي تامر حسين الشاعر الغنائى اغنية نانسي عجرم الجديدة

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