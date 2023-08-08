الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كامل العدد.. عمر خيرت يستعد لمقابلة محبيه وعشاقه فى العلمين

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بعد غدٍ الخميس.

وأعلن خيرت أن الحفل بيعت تذاكره بشكل كامل حيث روج له عبر صفحته على انستجرام وكتب: "شكرًا جمهورنا العظيم حفلتنا بالعلمين اكتملت .. نوعدكم بالمزيد إن شاء الله".

وشهد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ بداية فعالياته الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقار الكبير الكبير عمر خيرت مهرجان العلمين فعاليات مهرجان فعاليات مهرجان العلمين

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