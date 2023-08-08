الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تتعاقد على شراء 235 ألف طن من القمح الروسى

القمح
القمح

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم التعاقد على شراء 235 ألف طن من القمح الروسي، في ممارسة دولية تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن، من 15 إلى 30 سبتمبر، و60 ألف طن من أول أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن أنه تم التعاقد على شراء 360 ألف طن قمح (300 ألف طن روسي + 60 ألف طن روماني).

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