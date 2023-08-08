الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل: تكليف من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة عدلي منصور فازت بأفضل جائزة للمحطات التبادلية، مشيرًا إلى أنه عقب نقل الوزارات للعاصمة الإدارية تزايد الإقبال من قبل المواطنين على القطار الكهربائي الخفيف. 

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تقليل التقطار بين القطارات في محطة عدلي منصور المتجهة للعاصمة الإدارية لـ12.5 دقيقة بدلا من 15 دقيقة بسبب إقبال المواطنين، موضحًا أن الشباب المصري تلقى تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل مستوى القطار الكهربائي الخفيف.

القطار الكهربائي الخفيف سيحقق كافة تكاليفه خلال 10 سنوات فقط

وتابع، أن الدولة لا ترمي أموالها في الأرض، ومشروع القطار الكهربائي الخفيف سوف يحقق كافة تكاليفه خلال 10 سنوات فقط، لافتًا إلى أن تكلفة القطار الكهربائي 1.4 مليار دولار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي طالبه بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات المملوكة للمواطنين والذين يستقلون القطار الكهربائي الخفيف.

وزير النقل القطار الكهربائي الخفيف تكاليفه 10 سنوات الرئيس السيسي جراج متعدد الطوابق تقليل التقطار

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