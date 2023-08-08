الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة دار السلام، واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم شخص على قتل جاره بعد نشوب مشاجرة بينهما.

 

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "حسن النمر" والذي قتل على يد جاره بعدة طعنات متفرقة في جسده بعد نشوب مشاجرة بينهما في منطقة دار السلام.

 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين "حسن النمر"، يبلغ من العمر 41 عامًا، وجاره بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها قام المتهم بتسديد عدة طعنات على إثرها سقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبتشريح جثة المتوفي في المشاجرة، وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

دار السلام قتل مشاجرة جاره المجني عليه

الأكثر قراءة

تعيين ريهام السهلى رئيسًا لشبكة دى إم سى

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع

وزير النقل: تكليف من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال