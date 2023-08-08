ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

شهدت منطقة دار السلام، واقعة مأساوية صعبة حيث أقدم شخص على قتل جاره بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وحصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "حسن النمر" والذي قتل على يد جاره بعدة طعنات متفرقة في جسده بعد نشوب مشاجرة بينهما في منطقة دار السلام.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين "حسن النمر"، يبلغ من العمر 41 عامًا، وجاره بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها قام المتهم بتسديد عدة طعنات على إثرها سقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبتشريح جثة المتوفي في المشاجرة، وإعداد تقرير حول ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.