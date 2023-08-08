الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السجينى: لا بد أن يكون للمجالس المحلية دور فى رصد المخالفات

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كانت هناك حالة توافق مميزة في الحوار الوطني لم يشهدها من قبل في جلسة محور المحليات أمس، خاصة بعد المشاركة المميزة من الأحزاب، حيث إنه بالرغم من اختلاف الفكر بين الأحزاب تجاه الموضوعات المطروحة، إلا أن النقاش داخل الجلسات العلنية والمغلقة بالحوار تتسم بالهدوء والأريحية.

الحوار الوطني

وأكد السجيني، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإدارة المحلية يقع عملها تحت السلطة الرقابية والسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن العمل في المجالس المحلية هو عمل رقابي.

دور المحليات الرقابي

وأضاف في حديثه، أنه لا بد أن يكون للمجالس المحلية دورها الهام لمساعدة الإدارة المحلية، خاصة في رصد المخالفات التي تحدث.

وأشار إلى أن لجنة المحليات على وشك إعداد مشروع قانون تم الاتفاق عليه بالحوار من أجل رفعه للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احمد السجيني الإدارة المحلية بمجلس النواب الحياة اليوم الحياة الحوار الوطنى

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