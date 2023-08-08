الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير النقل يكشف موعد انطلاق أول أتوبيس ترددى أعلى الدائرى

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن سر تأخر إطلاق مشروع الأتوبيس الكهربائي الترددي، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار الحديد في العالم وتم دفع التعويضات اللازمة للمقاولين.

وأضاف "الوزير"  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع يضم 49 محطة للأتوبيس الكهربائي، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء عمل الميكروباص، على الطريق الدائري ولكنها ستعمل بين المناطق.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضم 100 أتوبيس، وكلها صناعة شركات مصرية 100% وتم تجربتها ونحتاج إلى 100 أتوبيس مفصلي وتم التعاقد عليها الآن لأنها تأخذ ضعف العدد.

صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر وفرت العملة الصعبة 

وأكد وزير النقل، أن صناعة الأتوبيسات الكهربائية في مصر وفرت العملة الصعبة، حيث يتم التعامل بالجنيه المصري، والأتوبيس كاملة صناعة مصرية إلا البطارية، مُشيرًا إلى أنه قريبًا، سيتم تصنيعها بمصر لأنها الأغلى والأكثر تطورًا، مشيرًا إلى أنه توجد 4 شركات تصنع الأتوبيسات الكهربائية بمصر. 

وكشف عن أن أول أتوبيس ترددي على الدائري سيبدأ أول أكتوبر.

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