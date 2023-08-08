الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

سيف فاروق جعفر
سيف فاروق جعفر

أعلن نادي بيراميدز، عن تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط الشاب سيف فاروق جعفر، في صفقة انتقال حر بداية من الموسم الجديد.

وسيف فاروق جعفر هو واحد من أهم المواهب التي ظهرت خلال السنوات الماضية في الكرة المصرية وأظهر إمكانيات رائعة، خلال مشاركاته طوال الفترة الماضية.

واللاعب من مواليد 5 ديسمبر من عام 1999 ويجيد في مركز خط الوسط، ويتميز برؤية ممتازة في التمرير بجانب قدم قوية في التصويب على المرمى، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الزمالك وسموحة.

ويستعد نادي بيراميدز لبداية موسم يعج بالمسابقات محليًا وقاريًا، حيث البداية في منتصف سبتمبر بدوري أبطال إفريقيا ثم الدوري الممتاز، وكأس مصر بنسختيه القديمة والجديدة، وكذلك السوبر للأندية الأبطال في الإمارات، ويسعى النادي للمنافسة على جميع تلك البطولات.

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