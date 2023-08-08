"راكبه جن".. كواليس جلسة سرية انتهت بكارثة في غرفة بكفر الشيخ

لم ينتبهوا لمرضه النفسي إلا أن حالته أحزنتهم خاصة أنه حاول التخلص من حياته أكثر من مرة فطرقوا باب الدجل والشعوذة بعدما قال أحد معارفهم "يمكن راكبه جن" وبالفعل لجأوا لأحد الدجالين لمعالجة ابنهم من المس فانتهى الأمر بكارثة وحزن أبدي.

مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ كانت شاهدة على جريمة ارتكبها شخصين تحت ستار العلاج من المس والسحر حيث لجأت أسرة شاب لعلاجه من حالته غير المفهومة ومحاولاته المتكررة بإنهاء حياته فاعتقدا أنهما سيفلتا كعادتهما حيث اعتادا التعامل مع الحالات المماثلة بوصلة ضرب مبرح بحجة "إخراج الجن" وأن من يتعرض للضرب الجن وليس الشخص صاحب الجسد.

داخل غرفة بسيطة الحال دخل الرجلين بزيهم الغريب طالبين من أسرة الشاب تركهما بمفردهما معه حتى يتمكنا من تخليصه من المس وإخراج الجن من جسده وفور إغلاق باب الغرفة قيداه وانهالا عليه بالضرب في جميع أنحاء جسده حتى أنهكاه وسكنت حركته تماما، اعتقد الدجالان أن الشاب فقد وعيه وبعد محاولات لإفاقته اكتشفا الكارثة بوفاته.

اتفق الدجالان على الخروج من الغرفة بهدوء لعدم إثارة شك أسرة الشاب القتيل وبالفعل أخبروهم أنه نائما ولا يوقظوه قبل عدة ساعات خاصة أنهما تمكنا من إتمام شفائه وإخراج الجن من جسده وفرا هاربين خارج المنزل، مرت عدة ساعات حتى اكتشفت أسرة الشاب الجريمة بعد فشل محاولاتهم بإيقاظه وإخبار الطبيب الذي أحضروه للمنزل بوفاته قائلا: "ده ميت من كذا ساعة" ليتم إبلاغ الشرطة بالجريمة.

تلقى مركز شرطة البرلس، بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع مقيم بدائرة المركز، وبها إصابات متفرقة بالجسم.

انتقلت قوة أمنية، وبالفحص وبسؤال أهليته، قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى من مرض نفسي، ويتلقى العلاج بإحدى مراكز العلاج النفسية والعصبية، وحاول الانتحار أكثر من مرة، نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، مما دعاهم للاستعانة بشخصين مقيمين بدائرة المركز، لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدي عليه بالضرب بعصا عدة مرات، بزعم وجود مس شيطاني، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته، واتهموا سالفي الذكر بالتسبب في وفاته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما أيدا ما سبق.