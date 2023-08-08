الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل برشلونة وتوتنهام في كأس خوان جامبر

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره توتنهام الإنجليزي مساء اليوم في كأس خوان جامبر.

ويقود هجوم البارسا روبرت ليفاندوفسكي بينما خرج من قائمة اللقاء عثمان ديمبيلي الذي يقترب من الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل برشلونة وتوتنهام في كأس خوان جامبر:

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي

خط الوسط: جابي، روميو، بيدري، دي يونج

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي

واستبعد هاري كين من قائمة توتنهام وسط مفاوضات بايرن ميونخ الألماني مع السبيرز لضم قائد توتنهام.

بينما يقود هجوم السبيرز ريتشارليسون ويجاوره سولمون وبيريسيتش، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: فاكريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، داير، سانشيز، ريجليون

خط الوسط: بيسوما، سكيب، لو سيلسو

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون، سولمون

برشلونة تشكيل برشلونة توتنهام خوان جامبر كأس خوان جامبر

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