محافظ قنا يكرم أوائل الثانوية العامة داخل الديوان العام

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 11 طالبا وطالبة، بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهودهم، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والطلاب وأسرهم.

ووجه محافظ قنا، التهنئة للطلاب الأوائل والمتفوقين، الذين حصدوا المراكز المتقدمة بفضل مجهودات أولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم، والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

وأكد الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة وفقًا لأحدث النظم الحديثة لتواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب كل عام.

وشملت الفعاليات، تكريم الطالب مصطفى السيد رشاد الحاصل على مجموع 399 علمى علوم، والطالب جورج سمعان وليم الحاصل على مجموع 398.5 علمى علوم، والطالبة نادين محمود محمد الحاصلة على مجموع 397 علمى علوم، والطالب عمر محمود على الحاصل على مجموع 402 علمى رياضيات، والطالب زياد إبراهيم محمد الحصل على مجموع 398 علمى رياضيات، والطالب مكاريوس صفا ملقى الحصل على مجموع 396 علمى رياضيات.

كما شمل التكريم الطالبة ندا عمران محمد الحاصلة على مجموع 381 أدبى، والطالب ماريو سمير داود الحاصل على مجموع 380.5 أدبي، والطالبة تسنيم على محمود الحاصلة على مجموع 378 أدبى، والطالبة شروق عياد عبد الحميد الحاصلة على مجموع 381 أدبى دمج، والطالب كيرلس عطيه فتحى الحاصل على مجموع 356 علمى دمج.