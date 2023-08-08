موفدة إكسترا نيوز: مهرجان العلمين يواصل إبداعه بالعديد من الفعاليات المتنوعة

قالت يارا مجدي، موفدة "إكسترا نيوز"، إن مدينة العلمين الجديدة تعد أيقونة مدن الجيل الرابع، حيث إنها تجمع بين الحياة العصرية والطبيعة والبيئة الجذابة، لافتة إلى أن الممشى السياحي بالمدينة طوله 14 كم، ويقام عليه عدد من الفعاليات المجانية.

وأضافت مجدي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الطقس لطيف جدًا في المدينة، ويساعد على الاستمتاع بالأجواء، حيث إننا نشهد توافد الزائرين على الممشى.

مدينة العلمين نجم صيف 2023

وأكدت أن مدينة العلمين الجديدة هي نجم صيف 2023، حيث إن المهرجان يواصل إبداعه بالعديد من الفعاليات المتنوعة، والتي أصبحت أولوية ومقصدًا لجميع الزائرين، كما أنها تتصدر العناوين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: مدينة العلمين تبرز رؤية الدولة فيما يتعلق بالتنمية، والحياة التي لا بد أن يعيشها المواطن المصري، بالإضافة إلى الفعاليات المتواصلة على مدار الأيام المقبلة، حيث إننا نشهد حفلًا لبهاء سلطان وكارول سماحة وغيرهما.