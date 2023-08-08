الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يحفز ناشئى اليد قبل مباراتهم مع إسبانيا فى كأس العالم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أجرى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيًا لتحفيز أحفاد الفراعنة في اليد تحت 19 سنة قبل مباراتهم مع إسبانيا في ثاني مبارياته في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2004، المقامة في كرواتيا في الفترة من 2 أغسطس حتى 13 من الشهر ذاته.

وأشار صبحي إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم، وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

كان منتخب مصر لكرة اليد تحت 19 سنة قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب اليابان بنتيجة 32--40، وفي ثاني المواجهات نجح الفراعنة في الفوز على منتخب التشيك بنتيجة 28-22، وحسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على منتخب ايسلندا بنتيجة 33-30.

وفي أولي مباريات الدور الرئيسي، نجح منتخب مصر في الفوز على البرازيل بنتيجة 38-23، بعد أداء مميز خلال المباراة تحت قيادة وائل عبدالعاطي المدير الفني للمنتخب.

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